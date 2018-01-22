ЦСКА не будет подписывать контракт с Пепе

Как стало известно "СЭ", ЦСКА отказался от идеи приобретения французского защитника украинской "Звезды" Сесе-Франка Пепе. Бывший футболист "ПСЖ" и "Марселя" проходил просмотр на сборе ЦСКА в испанском Кампоаморе, но из-за травмы не принимал участия в товарищеской встрече с норвежской "Волеренгой" (0:0), которая состоялась в воскресенье. Пепе уже покинул расположение московской команды.
В этом сезоне 21-летний игрок провел 11 матчей в украинской премьер-лиге, получив в них три желтые карточки.
Новый Пепе: большой потенциал и непростой характер. Кто на просмотре в ЦСКА //
Таблица переходов РФПЛ
grroznyi85
Ну и зря. С пенсионерами в обороне в Еврокубках ЦСКА ничего не светит.
16:59
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Странно. Он ведь истинный конявый вороной масти.
16:39
Lunatic Pride
да уж. привезли "сломанного" игрока в ЦСКА. зачем, спрашивается?
16:32
Millwall82
Рюрик 09,. также Адамс, Горлукович, Марио Бесслер.
15:52
Millwall82
Рюрик 09, ну почему, некоторым помогает, например Широкову.
15:49
Рюрик 09
Millwall82 ____ Излечить и закодировать в России???)))))))))))))))))))))
15:47
Millwall82
Даю совет селекционной службе ЦСКА, Стив Колкер, бывший капитан молодежки сб. Англии, некогда самый талантливый оборонец Англии, свободный агент, пьяница и дебошир. Но всегда ведь можно излечить. Закодировать.
15:43
spetrov
Опять пришел очередной специалист во всем и раскрыл все карты. Никуда от Спринтов не деться.
15:41
Спринт
Как только необходимо платить, так ЦСКА никто не походит. Это долговая яма Гинера в действии. Для спасения клуба и команды необходимо срочно продавать ФК ЦСКА другому владельцу.
15:40
spetrov
...Играет как-то нехотя. В общем, слабый.
15:37
snapdragon625
Эдди Мерфи завалил кастинг у Гинера))
15:35
spetrov
...2:4 проиграли, 2 гола его. Своих теряет, играя в центре.
15:34
spetrov
Говорю, посмотрел обзор матча его нынешнего клуба с Шахтером в украинской лиге. Слабый защитник. Вообще говоря, непонятно, чем он вообще мог наших заинтересовать.
15:33
Несвин
Приехал, поел, попил, отдохнул и домой
15:30
Millwall82
Пепе стал черным Майклом Джексоном?
15:30
shur
Зачем приезжал?
15:25