ЦСКА не будет подписывать контракт с Пепе

Как стало известно "СЭ", ЦСКА отказался от идеи приобретения французского защитника украинской "Звезды" Сесе-Франка Пепе. Бывший футболист "ПСЖ" и "Марселя" проходил просмотр на сборе ЦСКА в испанском Кампоаморе, но из-за травмы не принимал участия в товарищеской встрече с норвежской "Волеренгой" (0:0), которая состоялась в воскресенье. Пепе уже покинул расположение московской команды.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 11 матчей в украинской премьер-лиге, получив в них три желтые карточки.

Новый Пепе: большой потенциал и непростой характер. Кто на просмотре в ЦСКА //

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