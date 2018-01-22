15:20 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА не будет подписывать контракт с Пепе

Сесе-Франк ПЕПЕ. Фото Денис ТЫРИН, ПФК ЦСКА
Сесе-Франк ПЕПЕ. Фото Денис ТЫРИН, ПФК ЦСКА
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Как стало известно "СЭ", ЦСКА отказался от идеи приобретения французского защитника украинской "Звезды" Сесе-Франка Пепе. Бывший футболист "ПСЖ" и "Марселя" проходил просмотр на сборе ЦСКА в испанском Кампоаморе, но из-за травмы не принимал участия в товарищеской встрече с норвежской "Волеренгой" (0:0), которая состоялась в воскресенье. Пепе уже покинул расположение московской команды.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 11 матчей в украинской премьер-лиге, получив в них три желтые карточки.

Новый Пепе: большой потенциал и непростой характер. Кто на просмотре в ЦСКА // 
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КОММЕНТАРИИ (16)
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grroznyi85

Ну и зря. С пенсионерами в обороне в Еврокубках ЦСКА ничего не светит.

16:59

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Странно. Он ведь истинный конявый вороной масти.

16:39

Lunatic Pride

да уж. привезли "сломанного" игрока в ЦСКА. зачем, спрашивается?

16:32

Millwall82

Рюрик 09,. также Адамс, Горлукович, Марио Бесслер.

15:52

Millwall82

Рюрик 09, ну почему, некоторым помогает, например Широкову.

15:49

Рюрик 09

Millwall82 ____ Излечить и закодировать в России???)))))))))))))))))))))

15:47

Millwall82

Даю совет селекционной службе ЦСКА, Стив Колкер, бывший капитан молодежки сб. Англии, некогда самый талантливый оборонец Англии, свободный агент, пьяница и дебошир. Но всегда ведь можно излечить. Закодировать.

15:43

spetrov

Опять пришел очередной специалист во всем и раскрыл все карты. Никуда от Спринтов не деться.

15:41

Спринт

Как только необходимо платить, так ЦСКА никто не походит. Это долговая яма Гинера в действии. Для спасения клуба и команды необходимо срочно продавать ФК ЦСКА другому владельцу.

15:40

spetrov

...Играет как-то нехотя. В общем, слабый.

15:37

snapdragon625

Эдди Мерфи завалил кастинг у Гинера))

15:35

spetrov

...2:4 проиграли, 2 гола его. Своих теряет, играя в центре.

15:34

spetrov

Говорю, посмотрел обзор матча его нынешнего клуба с Шахтером в украинской лиге. Слабый защитник. Вообще говоря, непонятно, чем он вообще мог наших заинтересовать.

15:33

Несвин

Приехал, поел, попил, отдохнул и домой

15:30

Millwall82

Пепе стал черным Майклом Джексоном?

15:30

shur

Зачем приезжал?

15:25