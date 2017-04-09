ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью

В матче 22-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле разделил очки с ЦСКА – 1:1. На гол Федора Смолова с пенальти армейцы ответили мячом Понтуса Вернблума. Несмотря на осечку, красно-синие поднялись на второе место в таблице, обойдя по дополнительным показателям "Зенит". "Краснодар" остался четвертым.
Отрыв лидирующего "Спартака" от преследователей вырос до восьми очков.
Чемпионат России
Премьер-лига
22-й тур
"Краснодар" – ЦСКА – 1:1 (0:0)
Голы: Смолов, 58 – с пенальти (1:0). Вернблум, 76 (1:1).
"Краснодар": Крицюк, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Мамаев, Газинский, Перейра (Жоаузинью, 75), Каборе, Классон (Лаборде, 80), Смолов.
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Васин, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо (Оланаре, 71), Набабкин (Тошич, 74), Ионов (Жамалетдинов, 89), Витинью.
Предупреждения: Мамаев, 62. Мариу Фернандес, 82.
Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Богач (Люберцы), Петросян (Бронницы).
9 апреля. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
Трансляция матча "Краснодар" - ЦСКА
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #КраснодарЦСКА 1:0 58' @smolovfedor_90 Фёдор Смолов (Пенальти) pic.twitter.com/QEBu5YUs0X– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #КраснодарЦСКА 1:1 76' Понтус Вернблум @wernbloom pic.twitter.com/B8XKA2lKY2– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 апреля 2017 г.
passerby
Дааа, походу, Зениту и ЦСКА теперь не соперников Спартака стимулировать надо, а сам Спартак в следующих матчах...
19:08
NF
Ну что же, будем объективны: "Спартак" на 99% возьмет первое место и первый трофей с 2003 года. Пусть даже с учетом того, что сильнее стал не сам "Спартак", а слабее стал чемпионат и остальные клубы-лидеры. ЦСКА надо было более серьезно относиться к своим моментам в матче с "Краснодаром", который, даже находясь не в форме, может создать проблемы любого. Гончаренко донести это до народа в полной мере не смог. А защитники-аксакалы, в силу возраста, уже начинают не справляться и в домашнем чемпионате. Но, опять же, ради объективности скажем и другое: далеко не гарантия, что после этого сезона "Спартак" не начнет новую серию без трофеев лет этак на 10-15. Не говоря уже об еврокубках. Знаем мы этот клуб: будут почивать на лаврах, грудь колесом делать, на всех углах кубком трясти с помпой - а про футбол резко забудут. И здесь Каррера не поможет. Поэтому следующие 1-2 сезона скажут все или почти все. Впрочем, "Спартак" может еще "удивить" и в этом сезоне. Это же "Спартак"...
19:05
Slim Taller
Судейство было хорошее.Меньше Генича нужно слушать,а больше доверять своим глазам.Когда был рикошет и мяч полетел под перекладину,Генич рассказывал,что Акинфеев вытащил мяч из угла.Мяч летел ровно по центру,и для вратаря особых проблем отбить его не составляло.
19:04
Slim Taller
Препод, владение мячом не значит ничего.Удары по воротам 9 - 18.В створ по 5,но штанги туда не входят.
18:58
spetrov
По игре нормально. Пенальти не обязательный привезли.
18:58
avu1956
А обезьянья ферма что тут делает?
18:56
вояка
Счёт по игре ..... а кто кому не поставил пяток-другой пеналей - это разговоры на эмоциях. Тут кроме не поставленных пеналей в обе стороны стопудовых моментов хоть отбавляй ..... точнее - попадай. У кубанцев Смолов, Мамаев пока что явно не совсем готовы, у армейцев в защите вроде бы и не плохо, а напы ..... сегодня не фонтан. Олонаре совсем никакой вышел; полагаю Чалов выглядел бы не хуже, а уж бегал бы побыстрее. ..... ну а спартаковцы теперь могут идти в примерочную где выдают главные медали ..... только сильно долго не засиживайтесь ; не ровен час догнать могут.
18:55
Ботаникум
Федун всё ближе к "КОСМОСУ"!!!
18:52
Айртон)
.
18:51
FANAT15
Препод---волну не гони.посмотри внимательно и не бузи!!!
18:51
Айртон)
Посмотрел чуток чисто поржать над салдафонами. После матча Спартака игра смотрелась как игра команд из ФНЛ, разница в классе чувствуется невооружённым глазом.) Но пони даже на фоне Краснодара ни о чём.))
18:49
Щас спою
Жек гедоразумение это бомжи и конюшня.да даже тебя по недоразуиению зачали
18:49
Препод
Иванов назначил первый пеналь в ворота Цска в чемпионате ! Позорный чемпионат !
18:47
Thomas_Boy
Ну нормально. Вчера была дурная мысля, что проиграем.
18:46
жек
Щас спою Бомжи и кони сказочники неудачники.смотрим в таблицу неудачники и радуемся первому месту Спартака---болезный чему радоваться? будем смотреть ЛЧ в следущем году и глядеть как это недоразумение будут по 6-0 выносить?
18:45
zvovs
Ужас какое везение преследует ЦСКА в России, такое ощущение что за него болеет канал ТВ-3.
18:44
Препод
Slim Taller Краснодар владел 59 % мячом ! У тебя чисто эмоциональное восприятие матча !
18:43
Slim Taller
Препод,пишу то,что вижу.Ни за одну из команд я не болею.
18:40
Бешеный валенок
Лучше глоры пищевика, чем дегенераты конебомжей.
18:39
Dr Death
Таким как "судья" иванов, надо запретить приближаться к футбольному полю. После гола Краснодара не замечал нарушений цска, а бенефисом его шизофренических повадок стало продолжение игры, когда 2 игрока Краснодара остались лежать на газоне, 1 впоследствии заменен ввиду травмы. Особо хочу отметить дух "fair play" у игроков цска в данной ситуации. Если отталкиваться от игры на поле, то результат справедлив.
18:38
Meddle
Mark Krass глоры пищевика активизировались...)) Подождем еще чуть-чуть. 18:32 ======= Пусть порезвятся)))
18:37
Spartak-Online1
Вот в этом и беда короткоруких киперов,ну как не отбить удар Вернблума?
18:37
Препод
Slim Taller Ты сам то веришь в то что написал ?
18:37
Gost
модераторы трут за спамтак....
18:35
Препод
Давно не видел такого позорного судейства ! Иванов просто не мог не назначить этот первый пеналь ! Но он должен был еще два назначить в ворота Цска ! Второй эпизод - подножка Мамаеву ! Третий эпизод когда Игнашевич просто заборол Гранвиста в штрафной в голевом моменте ! Какой то уже блатной арбитр который опять назначается на такие матчи !
18:34
Щас спою
Бомжи и кони сказочники неудачники.смотрим в таблицу неудачники и радуемся первому месту Спартака
18:34
Spartak-Online1
Ноормально!))
18:33
nik27772
кобылы отскочили, обидно
18:33
Seltik
Gost, в дерби решим у кого 8 а у кого грива!
18:32
Mark Krass
глоры пищевика активизировались...)) Подождем еще чуть-чуть.
18:32