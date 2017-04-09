18:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью

Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - ЦСКА - 1:1. Осечка, которая на руку конкурентам обеих команд. Фото Виталий ТИМКИВ
Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - ЦСКА - 1:1. Осечка, которая на руку конкурентам обеих команд. Фото Виталий ТИМКИВ
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В матче 22-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле разделил очки с ЦСКА – 1:1. На гол Федора Смолова с пенальти армейцы ответили мячом Понтуса Вернблума. Несмотря на осечку, красно-синие поднялись на второе место в таблице, обойдя по дополнительным показателям "Зенит". "Краснодар" остался четвертым.

Отрыв лидирующего "Спартака" от преследователей вырос до восьми очков.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Краснодар" – ЦСКА – 1:1 (0:0)

Голы: Смолов, 58 – с пенальти (1:0). Вернблум, 76 (1:1).

"Краснодар": Крицюк, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Мамаев, Газинский, Перейра (Жоаузинью, 75), Каборе, Классон (Лаборде, 80), Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Васин, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо (Оланаре, 71), Набабкин (Тошич, 74), Ионов (Жамалетдинов, 89), Витинью.

Предупреждения: Мамаев, 62. Мариу Фернандес, 82.

Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Богач (Люберцы), Петросян (Бронницы).

9 апреля. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" - ЦСКА

 

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http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (49)
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passerby

Дааа, походу, Зениту и ЦСКА теперь не соперников Спартака стимулировать надо, а сам Спартак в следующих матчах...

19:08

NF

Ну что же, будем объективны: "Спартак" на 99% возьмет первое место и первый трофей с 2003 года. Пусть даже с учетом того, что сильнее стал не сам "Спартак", а слабее стал чемпионат и остальные клубы-лидеры. ЦСКА надо было более серьезно относиться к своим моментам в матче с "Краснодаром", который, даже находясь не в форме, может создать проблемы любого. Гончаренко донести это до народа в полной мере не смог. А защитники-аксакалы, в силу возраста, уже начинают не справляться и в домашнем чемпионате. Но, опять же, ради объективности скажем и другое: далеко не гарантия, что после этого сезона "Спартак" не начнет новую серию без трофеев лет этак на 10-15. Не говоря уже об еврокубках. Знаем мы этот клуб: будут почивать на лаврах, грудь колесом делать, на всех углах кубком трясти с помпой - а про футбол резко забудут. И здесь Каррера не поможет. Поэтому следующие 1-2 сезона скажут все или почти все. Впрочем, "Спартак" может еще "удивить" и в этом сезоне. Это же "Спартак"...

19:05

Slim Taller

Судейство было хорошее.Меньше Генича нужно слушать,а больше доверять своим глазам.Когда был рикошет и мяч полетел под перекладину,Генич рассказывал,что Акинфеев вытащил мяч из угла.Мяч летел ровно по центру,и для вратаря особых проблем отбить его не составляло.

19:04

Slim Taller

Препод, владение мячом не значит ничего.Удары по воротам 9 - 18.В створ по 5,но штанги туда не входят.

18:58

spetrov

По игре нормально. Пенальти не обязательный привезли.

18:58

avu1956

А обезьянья ферма что тут делает?

18:56

вояка

Счёт по игре ..... а кто кому не поставил пяток-другой пеналей - это разговоры на эмоциях. Тут кроме не поставленных пеналей в обе стороны стопудовых моментов хоть отбавляй ..... точнее - попадай. У кубанцев Смолов, Мамаев пока что явно не совсем готовы, у армейцев в защите вроде бы и не плохо, а напы ..... сегодня не фонтан. Олонаре совсем никакой вышел; полагаю Чалов выглядел бы не хуже, а уж бегал бы побыстрее. ..... ну а спартаковцы теперь могут идти в примерочную где выдают главные медали ..... только сильно долго не засиживайтесь ; не ровен час догнать могут.

18:55

Ботаникум

Федун всё ближе к "КОСМОСУ"!!!

18:52

Айртон)

.

18:51

FANAT15

Препод---волну не гони.посмотри внимательно и не бузи!!!

18:51

Айртон)

Посмотрел чуток чисто поржать над салдафонами. После матча Спартака игра смотрелась как игра команд из ФНЛ, разница в классе чувствуется невооружённым глазом.) Но пони даже на фоне Краснодара ни о чём.))

18:49

Щас спою

Жек гедоразумение это бомжи и конюшня.да даже тебя по недоразуиению зачали

18:49

Препод

Иванов назначил первый пеналь в ворота Цска в чемпионате ! Позорный чемпионат !

18:47

Thomas_Boy

Ну нормально. Вчера была дурная мысля, что проиграем.

18:46

жек

Щас спою Бомжи и кони сказочники неудачники.смотрим в таблицу неудачники и радуемся первому месту Спартака---болезный чему радоваться? будем смотреть ЛЧ в следущем году и глядеть как это недоразумение будут по 6-0 выносить?

18:45

zvovs

Ужас какое везение преследует ЦСКА в России, такое ощущение что за него болеет канал ТВ-3.

18:44

Препод

Slim Taller Краснодар владел 59 % мячом ! У тебя чисто эмоциональное восприятие матча !

18:43

Slim Taller

Препод,пишу то,что вижу.Ни за одну из команд я не болею.

18:40

Бешеный валенок

Лучше глоры пищевика, чем дегенераты конебомжей.

18:39

Dr Death

Таким как "судья" иванов, надо запретить приближаться к футбольному полю. После гола Краснодара не замечал нарушений цска, а бенефисом его шизофренических повадок стало продолжение игры, когда 2 игрока Краснодара остались лежать на газоне, 1 впоследствии заменен ввиду травмы. Особо хочу отметить дух "fair play" у игроков цска в данной ситуации. Если отталкиваться от игры на поле, то результат справедлив.

18:38

Meddle

Mark Krass глоры пищевика активизировались...)) Подождем еще чуть-чуть. 18:32 ======= Пусть порезвятся)))

18:37

Spartak-Online1

Вот в этом и беда короткоруких киперов,ну как не отбить удар Вернблума?

18:37

Препод

Slim Taller Ты сам то веришь в то что написал ?

18:37

Gost

модераторы трут за спамтак....

18:35

Препод

Давно не видел такого позорного судейства ! Иванов просто не мог не назначить этот первый пеналь ! Но он должен был еще два назначить в ворота Цска ! Второй эпизод - подножка Мамаеву ! Третий эпизод когда Игнашевич просто заборол Гранвиста в штрафной в голевом моменте ! Какой то уже блатной арбитр который опять назначается на такие матчи !

18:34

Щас спою

Бомжи и кони сказочники неудачники.смотрим в таблицу неудачники и радуемся первому месту Спартака

18:34

Spartak-Online1

Ноормально!))

18:33

nik27772

кобылы отскочили, обидно

18:33

Seltik

Gost, в дерби решим у кого 8 а у кого грива!

18:32

Mark Krass

глоры пищевика активизировались...)) Подождем еще чуть-чуть.

18:32

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