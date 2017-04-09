ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью

Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - ЦСКА - 1:1. Осечка, которая на руку конкурентам обеих команд. Фото Виталий ТИМКИВ

В матче 22-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле разделил очки с ЦСКА – 1:1. На гол Федора Смолова с пенальти армейцы ответили мячом Понтуса Вернблума. Несмотря на осечку, красно-синие поднялись на второе место в таблице, обойдя по дополнительным показателям "Зенит". "Краснодар" остался четвертым.

Отрыв лидирующего "Спартака" от преследователей вырос до восьми очков.

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22-й тур

"Краснодар" – ЦСКА – 1:1 (0:0)

Голы: Смолов, 58 – с пенальти (1:0). Вернблум, 76 (1:1).

"Краснодар": Крицюк, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Мамаев, Газинский, Перейра (Жоаузинью, 75), Каборе, Классон (Лаборде, 80), Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Васин, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо (Оланаре, 71), Набабкин (Тошич, 74), Ионов (Жамалетдинов, 89), Витинью.

Предупреждения: Мамаев, 62. Мариу Фернандес, 82.

Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Богач (Люберцы), Петросян (Бронницы).

9 апреля. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" - ЦСКА