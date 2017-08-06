ЦСКА - фаворит матча с "Рубином" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Рубином"​. Встреча в Москве начнется в 17.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА - "Рубин"

Прогноз Winline – П1 1.50 – Н 3.81 – П2 6.44

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Рубин".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Рубин" - в воскресенье, 6 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Помазун - В. Березуцкий, Васин, Игнашевич - Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо, Щенников - Витинью, Дзагоев.

"Рубин": Рыжиков - Камболов, Гранат, Кудряшов - Бауэр, Сонг, Цакташ, Оздоев, Набиуллин - Азмун, Гекдениз.

ПОТЕРИ: Акинфеев (травма), Набабкин (под вопросом) - Ахметов, Бурлак (оба - травма), Кузьмин, Лестьенн, Серхио Санчес (все - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Победная серия ЦСКА в противостоянии с "Рубином" составляет 5 матчей.

Армейцы – одна из самых результативных команд премьер-лиги. В первых трех турах ЦСКА забил 6 голов. "Локомотив" и "Ахмат" тоже имеют в активе по 6 мячей, но обе команды провели по 4 матча.

В трех последних матчах против ЦСКА в Москве "Рубин" не смог забить ни одного гола.

Все три матча премьер-лиги с участием "Рубина" завершились со счетом 2:1. Дважды казанцы уступили с таким счетом и один раз – победили.

ПРОГНОЗ

Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна":

1:0. "Рубин" с каждым туром смотрится все интереснее. Набирает форму Азмун, однако у ЦСКА состав более мастеровит и на своем поле выиграет.

Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент "СЭ":

1:1. Казанцы пока небезупречны в обороне, а Курбан Бердыев лишь выстраивает "Рубин". Тем не менее прогресс очевиден, и набрать очко в столице гостям по силам.