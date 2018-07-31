ЦСКА: Дзагоев пропустит около четырех недель из-за травмы

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев из-за травмы пропустит около месяца, сообщает официальный сайт клуба.

Полузащитник московских армейцев прошел медицинское обследование в связи с травмой, полученной в матче за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0). У 28-летнего россиянина диагностировано повреждение икроножной мышцы правой голени. Восстановление 28-летнего игрока займет три-четыре недели.

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