ЦСКА - "Арсенал": за что удален игрок гостей?

На 67-й минуте матча 4-го тура чемпионата России ЦСКА – "Арсенал" арбитр Владислав Безбородов удалил защитника гостей Григалаву за лишение соперника явной возможности забить гол. Прав ли рефери?

Безбородов не сомневался, что футболист "канониров" сыграл рукой в мяч. Однако судья не сразу достал красную карточку. Он, видимо, советовался со вторым ассистентом Максимом Гаврилиным, оценивая расположение на поле Эрнандеса, которого Влашич пытался острым пасом вывести один на один с вратарем.

Эрнандес действительно мог убежать к воротам и удвоить счет. Но вот с тем, что Григалава сыграл рукой, и с тем, что она находилась в неестественном положении, можно не согласиться.

Тот случай, когда часть наших экспертов поддерживают решение судьи, а другая часть – нет. (Александр БОБРОВ)