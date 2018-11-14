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Что Карпин пожелал Кононову в "Спартаке"

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Главный тренер "Ростова"  Валерий Карпин пожелал терпения Олегу Кононову, который 12 ноября возглавил "Спартак"

Терпения. Что я еще могу сказать, - заявил Карпин в эфире канала "Матч ТВ".

Напомним, Карпин был главным тренером "Спартака" с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. Под его руководством красно-белые дважды выигрывали серебряные медали чемпионата России. 

"Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице после 14 туров, имея в активе 19 очков.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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