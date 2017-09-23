Чорлука может вернуться в общую тренировочную группу до зимы

Врач "Локомотива" Сергей Хайкин отметил, что защитник Ведран Чорлука может вернуться к работе в общей тренировочной группе до начала зимнего перерыва в чемпионате России. Хорват получил разрыв ахиллова сухожилия 22 апреля в матче премьер-лиги с "Амкаром". В субботу 31-летний игрок сообщил, что вернулся к работе на базе "Локомотива" в Баковке.

– Ведран Чорлука продолжает восстановление после перенесенной в апреле операции строго в соответствии с планом реабилитации, – цитирует ТАСС Хайкина. – Последние два месяца прошли в режиме двухразовых тренировок, одна из которых проходила на специальной антигравитационной беговой дорожке. Буквально вчера футболист приступил к индивидуальной работе на футбольном поле и не исключено, что сможет начать работу в общей группе до наступления зимнего перерыва.