Чемпионат России. Календарь первого тура нового сезона

"СЭ" стал известен проект календаря следующего сезона чемпионата России. В ближайшее время РФПЛ планирует принять документ за основу, а далее его утвердит исполком РФС.
Чемпионат России
1 тур, 29 июля (воскресенье)
"Крылья Советов" – ЦСКА;
"Ростов" – "Ахмат";
"Енисей" – "Зенит";
"Арсенал" – "Динамо";
"Рубин" – "Краснодар";
"Урал" – "Анжи";
"Уфа" – "Локомотив";
"Спартак" – "Оренбург".
- Рубин
- Крылья Советов См
- Ахмат (футбол)
- РФПЛ
- Ростов
- Анжи
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Енисей (Футбол)
- Урал Ек
- Краснодар
- Оренбург (футбол)
- РФС
- Арсенал Тула
- Уфа