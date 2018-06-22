13:42 | Футбол — РФПЛ

Чемпионат России. Календарь первого тура нового сезона


"СЭ" стал известен проект календаря следующего сезона чемпионата России. В ближайшее время РФПЛ планирует принять документ за основу, а далее его утвердит исполком РФС.

Чемпионат России
1 тур, 29 июля (воскресенье)

"Крылья Советов"ЦСКА;
"Ростов""Ахмат";
"Енисей""Зенит";
"Арсенал""Динамо";
"Рубин""Краснодар";
"Урал""Анжи";
"Уфа""Локомотив";
"Спартак""Оренбург".

 

К комментариям
5
Материалы других СМИ