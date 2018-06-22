Чемпионат России. Календарь первого тура нового сезона

"СЭ" стал известен проект календаря следующего сезона чемпионата России. В ближайшее время РФПЛ планирует принять документ за основу, а далее его утвердит исполком РФС.

Чемпионат России

1 тур, 29 июля (воскресенье)

"Крылья Советов" – ЦСКА;

"Ростов" – "Ахмат";

"Енисей" – "Зенит";

"Арсенал" – "Динамо";

"Рубин" – "Краснодар";

"Урал" – "Анжи";

"Уфа" – "Локомотив";

"Спартак" – "Оренбург".