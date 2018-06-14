Чалов и Игнатьев - в списке УЕФА возможных открытий сезона-2018/19

УЕФА включил россиян Федора Чалова и Ивана Игнатьева в список возможных открытий сезона-2018/19. Список опубликован на официальном сайте организации. Всего в нем 50 игроков не старше 23 лет.

Как отмечается, 20-летний нападающий ЦСКА Чалов очень быстрый игрок и имеет хорошие перспективами. В сезоне-2017/18 он провел 31 матч и забил семь голов. Чалов попал в расширенный список сборной России на чемпионат мира 2018 года, но в окончательную заявку не попал.

19-летний нападающий "Краснодара", как отмечается в тексте, является прирожденным бомбардиром. В юношеской Лиге УЕФА сезона-2017/18 Игнатьев забил 10 голов и стал самым результативным игроком турнира.