Бывший клуб Страндберга "Хеккен" получит процент от продажи игрока

Бывший клуб нападающего Карлуша Страндберга шведский "Хеккен" получит около 300-400 тысяч крон за трансфер игрока из ЦСКА в "Брюгге", сообщает Fotbollskanalen. По сведениям источника, "Хеккен" и ЦСКА договорились, что шведы получат процент от последующего перехода форварда.

Ранее сообщалось, что Страндберг перешел из ЦСКА в "Брюгге" за 1,5 миллиона евро. За ЦСКА форвард выступал с 2014 года, куда перешел из шведского "Хекена". В текущем сезоне чемпионата России Страндберг провел 8 матчей, в которых забил два мяча. Начало сезона швед проводил в аренде за АИК и записал на свой счет 7 голов в 12 встречах высшей лиги.