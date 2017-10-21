Бывший игрок "Кубани": "Не хотел ехать в Казахстан из-за ассоциаций с Афганистаном"

Бывший нападающий "Кубани" Данилу рассказал, что поначалу не хотел переходить из краснодарского клуба в казахстанский "Актобе". В составе "Кубани" он играл в 2014 году, а 2015-й провел в "Актобе". С этого сезона он выступает в венгерском "Гонведе". По словам футболиста, он покинул "Актобе" из-за того, что мэр города огласил зарплаты футболистов.

– Когда мэр озвучил наши зарплаты, я находился уже в Бразилии в отпуске, – цитирует "Спорт день за днем" Данилу. – У меня к тому моменту закончился контракт с "Актобе". Вообще же его слова – это неуважение к тем людям, которые работали в клубе. Я верю, что каждый игрок сам делает свою карьеру. Моя зарплата отражала то, что я представлял из себя на момент перехода в "Актобе". Да, информация о деньгах стала известна всем, но меня это не волновало. Вот только с профессиональной и человеческой точек зрения поступать так некрасиво. Существуют все-таки конфиденциальные вещи.

– Сам Казахстан как вам показался после России?

– Откровенно говоря, я никогда раньше слышал о футболе Казахстана и ничего не знал о нем. Когда мне впервые предложили там играть, я категорически отказался, ведь у меня возникли ассоциации с Афганистаном, где была война. (Смеется.) Но потом мне объяснили, что Казахстан находится рядом с Россией, дали большое количество информации о стране. Я поехал туда один, мы договорились о контракте. Поскольку в команде, кроме меня, оказалось еще четыре бразильца, я чувствовал себя как дома.