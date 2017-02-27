Бюджет "Локомотива" не будет увеличиваться или уменьшаться

Председатель совета директоров РЖД, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подчеркнул, что бюджет "Локомотива" стабилен. По его словам, он не претерпит значительных изменений.

- Бюджет футбольного клуба "Локомотив" стабильный, - приводит "Р-Спорт" слова Дворковича. - Увеличиваться и уменьшаться не будет. Да, возможны колебания в цифрах, но незначительные.

Ранее председатель совета директоров железнодорожников, вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков заявлял, что бюджет клуба в последние три года в рублях не менялся.