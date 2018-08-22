Бутенко поддержал предложение о запрете критики в адрес судей

Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко поделился мнением о предложении главы департамента судейства и инспектирования союза Александра Егорова по поводу запрета на критику работы арбитров. Руководитель профильного подразделения организации считает, что "критика должна быть обоснованной".

– Прежде всего я поддерживаю идею Егорова, – цитирует RT Бутенко. – Разве что я бы не называл это запретом критики. Необходимо проводить воспитание футбольного сообщества, а это станет одним из первых шагов на пути к строительству храма уважения к арбитрам. Без них спорта не будет.

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев после матча с ЦСКА (0:3) сказал, что судья Безбородов перечеркнул работу тысячи людей. Но при этом он не упоминает, что футболисты команды не забивают мячи, пропускают. Разве игроки не допускают ошибки? При этом спортсменов немного пожурили и остановились на этом, а в случае с членами судейского корпуса все доходит до оскорблений.