Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Зенита" в матче с "Арсеналом"

Сегодня четырьмя матчами завершается 20-й тур чемпионата России. В последнем из них "Зенит" принимает "Арсенал". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" – "Арсенал"

Коэффициенты Winline: П1 1,17 - Н 7,74 - П2 18,0

Прогноз на матч

Илья ЧЕБАНУ, вратарь "Мордовии" и сборной Молдавии:

Счет – 2:0. "Если “Зенит” выйдет отмобилизованным и будет играть быстро, то у “Арсенала” возникнут неразрешимые проблемы".

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ":

Счет – 3:0. "Должен же “Зенит”, самая результативная команда РФПЛ, когда-то начать забивать. Даже “Оренбург” два тура назад показал, что отгрузить Туле три мяча - задача не из разряда невозможных. А питерцам самое время, чтобы восстановить утерянную уверенность в себе на таком сопернике".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Зенит" - "Арсенал" - в воскресенье, 19 марта, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Зенит": Лодыгин - Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия - Кокорин, Жулиану, Маурисиу, ДАННИ - Дзюба.

"Арсенал": Габулов - Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Александров - Бурчану, Горбатенко - Бурмистров, Думбья - Расич.

ПОТЕРИ: Рязанцев, Смольников, Файзулин (травм.) - Берхамов, Григалава, Максимов (травм.).