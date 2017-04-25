Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Спартака" над "Уралом"

Сегодня двумя матчами стартует 25-й тур чемпионата России. В одном из них "Спартак" принимает "Урал". Встреча в Москве начнется в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" – "Урал"

Коэффициенты Winline: П1 1,22 - Н 5,49 - П2 12,0

Прогноз на матч

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака":

Счет – 3:1. "Спартаку" надо рассчитывать на возвращение Зе Луиша и Фернанду. "Урал" хотя и обескровлен, но борьбу навязать может. В любом случае хозяева не имеют права терять очки, если хотят выиграть чемпионат".

Сергей АСТАХОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:0. "Спартак" после поражения от "Ростова" наверняка хочет исправиться. К тому же дома в этом чемпионате лидер потерял только три очка - в Тушине тяжело всем. "Урал" обескровлен потерей лидеров и вряд ли успеет оправиться после скандальной игры в Питере".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Урал".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Урал" - во вторник, 25 апреля, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спартак": Ребров - ЕЩЕНКО, Джикия, МАУРИСИУ, Комбаров - Зобнин, Фернанду - САМЕДОВ, Попов, Промес - ЗЕ ЛУИШ.

"Урал": Заболотный - Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев - Димитров, КОРОБОВ, ПАВЛЕНКО, Лунгу - СТАВПЕЦ - Ильин.

ПОТЕРИ: Давыдов, Макеев (травм.), Глушаков (дискв), Луиз Адриану (под вопросом) - Манучарян, Хозин, Чантурия (травм.), Бикфалви, Емельянов, Павлюченко (все - дисквал.), Фидлер (под вопросом).