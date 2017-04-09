Букмекеры прогнозируют поражение "Уфы" от "Спартака"

Сегодня тремя матчами продолжится 22-й тур чемпионата России. В одном из них "Уфа" принимает "Спартак". Встреча в башкирской столице начнется в 14:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Уфа" – "Спартак"

Коэффициенты Winline: П1 4,76 - Н 3,38 - П2 1,87

Прогноз на матч

Виктор БОНДАРЕНКО, бывший тренер сборной Мозамбика и "Динамо":

Счет – 0:1. "Уфа" - очень организованная команда, но у нее налицо проблемы в атаке. "Спартак" же на втором месте по результативности. К тому же он мотивирован и целеустремлен".

Александр ПРОСВЕТОВ, обозреватель "СЭ":

Счет – 0:2. "Москвичам важно не нарваться на контратаку и открыть счет. Чтобы в прогнозах были кое-какие отличия, назову не минимальный счет, самый популярный у "Уфы", да и у "Спартака" тоже. Предположим, что лидер сам использует контратакующее оружие".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Спартак".

Прямая трансляция матча "Уфа" - "Спартак" - в воскресенье, 9 апреля, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Уфа": Беленов - Сухов, Никитин, АЛИКИН, Пуцко, Стоцкий - Засеев, Карп, Пауревич - Сысуев - Фатаи.

"Спартак": Ребров - Тигиев, Боккетти, Кутепов, Комбаров - Фернанду, ГЛУШАКОВ - Самедов, Зобнин, Промес - ЗЕ ЛУИШ.

ПОТЕРИ: Абдулавов, Игбун, Тумасян (травм.), Живоглядов (под вопросом) - Давыдов, Макеев (травм.).