Букмекеры прогнозируют победу "Ростова" в матче с "Уфой"

Сегодня двумя матчами стартует 25-й тур чемпионата России. В одном из них "Ростов" принимает "Уфу". Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" – "Уфа"

Коэффициенты Winline: П1 1,49 - Н 3,55 - П2 7,86

Прогноз на матч

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака":

Счет – 0:0. "Ростов" все забил "Спартаку" в минувшем туре. "Уфа" неплохо выглядит в обороне, но в атаке ей тяжело. Открытой игры ждать не приходится".

Сергей АСТАХОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:1. "Ростовчане на волне успеха должны забить. У команды Сергея Семака не ладится в атаке, но на один гол она сподобится".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "Ростов" - "Уфа" - во вторник, 25 апреля, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ростов": Медведев - Мевля, Сесар Навас, Симич - ТЕРЕНТЬЕВ, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Байрамян - Бухаров, Полоз.

"Уфа": Беленов - СУХОВ, НИКИТИН, Аликин, Живоглядов, Стоцкий - Засеев, Пауревич, Безденежных - Обляков - Фатаи.

ПОТЕРИ: Гранат, Джанаев. Калачев (травм.), Кудряшов (под вопросом) - Абдулавов, Тумасян (травм.).