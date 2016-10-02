Букмекеры прогнозируют победу "Краснодара" в матче с "Рубином"

Сегодня четырьмя матчами завершится 9-й тур чемпионата России. В одном из них "Краснодар" принимает "Рубин". Встреча на стадионе "Кубань" начнется в 19:00.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" – "Рубин"

Коэффициенты Winline: П1 1,79 - Н 3,49 - П2 4,27

Прогноз на матч

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ":

Счет – 2:0. "Краснодар” Шалимова выглядит неплохо, и Лига Европы не помешает. Разъездов не было, а играть лучше, чем тренироваться. У “Рубина” же ситуация не очень хорошая: футболистов много новых, результата нет".

Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:1. "Игорю Шалимову, чтобы избавиться от статуса “и.о.”, нужно провести лишь один хороший матч. Предстоит игра от ножа".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Рубин".

Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Рубин" - в воскресенье, 2 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": Крицюк - Енджейчик, Гранквист, Налду, ПЕТРОВ - Каборе, Эбуэ - ПОДБЕРЕЗКИН, Газинский, Жоаузинью - АРИ.

"Рубин": Рыжиков - Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин - Сонг, ОЗДОЕВ - САМУЭЛЬ ГАРСИЯ, ЛЕСТЬЕНН, Ткачук - Канунников.

ПОТЕРИ: Вандерсон, Калешин, Мамаев, Смолов, Перейра (травм.) - Билялетдинов, Жонатас, Камболов, Кузьмин, Рочина, Цакташ (травм.).