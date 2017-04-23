Букмекеры отдают предпочтение "Крыльям Советов" в матче с "Рубином"

Сегодня тремя матчами завершится 24-й тур чемпионата России. В одном из них "Крылья Советов" принимают "Рубин". Встреча в Самаре начнется в 14:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Крылья Советов" – "Рубин"

Коэффициенты Winline: П1 2,57 - Н 2,90 - П2 2,87

Прогноз на матч

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ":

Счет – 1:1. "Рубин" совсем плохой в последнее время, Самаре очки нужны. С другой стороны, игрок Казани Санчес извинялся после поражения от "Краснодара", а "Крылья" весной побеждают редко. Ничья".

Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола "СЭ":

Счет – 3:1. "Тренер "Крыльев" Скрипченко требует от команды наносить как можно больше ударов – в том числе издали. Что требует его казанский коллега Грасия, понять невозможно".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" - "Рубин".

Прямая трансляция матча "Крылья Советов" - "Рубин" - в воскресенье, 23 апреля, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Крылья Советов": Конюхов - Ятченко, Бато, Божин, Надсон, Зотов - Бруно, Зуев, Мияилович - Паскуато, Корниленко.

"Рубин": Рыжиков - Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин - М'Вила, Камболов - Ахметов, Ткачук - Лестьенн, Жонатас ди Жезус.

ПОТЕРИ: Гаджибеков, Родич (оба - травм.) - Канунников, Самбрано, Рочина (все - под вопросом).