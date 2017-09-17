Букмекеры оценили шансы команд в матче "Тосно" - "Спартак"

Сегодня состоится матч 10-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Спартаком". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 13.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Тосно" - "Спартак"

Прогноз Winline – П1 4.37 – Н 3.42 – П2 1.79

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тосно" - "Спартак".

Прямая трансляция матча "Тосно" - "Спартак" – в воскресенье, 17 сентября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Тосно": Юрченко - Дудиев, Дугалич, Шахов, Чернов - Трошечкин, Казаев - Марков, Палиенко, Галиулин - Заболотный.

"Спартак": Ребров - Кутепов, Боккетти, Джикия - Ещенко, Пашалич, Фернанду, Комбаров - Самедов, Промес - Луиз Адриану.

ПОТЕРИ: Вукушич, Карницкий (оба - травма), Мелкадзе (по условиям аренды), Полетанович (под вопросом) - Глушаков, Зобнин, Тимофеев, Мельгарехо, Давыдов (все - травма), Ананидзе, Зе Луиш (оба - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Тосно" лишь один раз встречался со "Спартаком" – в 1/8 финала Кубка России-2013/14 – и сумел добыть победу в поединке с красно-белыми – 1:0.

В этом сезоне "Тосно" еще ни разу не побеждал на своем поле. В пяти матчах команда Дмитрия Парфенова дважды сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

Последняя победа "Спартака" на "Петровском" датирована маем 2012 года. Тогда красно-белые обыграли "Зенит" со счетом 3:2.

6 матчей составляет гостевая безвыигрышная серия "Спартака" (+0=3-3, мячи 4-12). Красно-белые не могут добиться успеха на выезде после победы над "Амкаром" в 28-м туре сезона-2016/17.

ПРОГНОЗ

Денис КОЛОДИН, экс-защитник "Динамо" и сборной России, бронзовый призер Euro-2008:

1:2. Помню, "Тосно" уже обыгрывал "Спартак" в Москве в Кубке, так что опыт есть. Для чемпиона этот матч будет трудным, но ему нужно набирать обороты.

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":

2:1. "Тосно" недооценен. Парфенов и Бесчастных смастерили крепкую команду, а сейчас они особо мотивированы перед игрой со своими. А "Спартак" еще не побеждал на выезде и не очень хорош в матчах с середняками и аутсайдерами.