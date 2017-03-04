Букмекеры не верят в победу тульского "Арсенала" над "Оренбургом"

4 марта состоится матч 18-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Оренбург" – "Арсенал". Начало – в 14:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Оренбург" – "Арсенал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,14 – Н 3,05 – П2 4,10

Трансляция матча "Оренбург" – "Арсенал" 4 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Оренбург" – "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Оренбург" – "Арсенал" 4 марта на канале "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Оренбург" – "Арсенал"

Анатолий БЫШОВЕЦ, заслуженный тренер СССР – 1:0. При всей моей любви к Кирьякову как к игроку, человеку и тренеру у "Оренбурга" шансов на победу больше, чем у "Арсенала" на ничью.

Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ" – 1:1. Что будут делать при встрече соседи по турнирному подвалу? Правильно – рыть землю. На сей раз оренбуржскую. По идее она должна помочь команде Роберта Евдокимова. Но в соперниках у него не какой-нибудь тульский пряник. Отсюда и счет.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=2-1, 10 – 5.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 10 ноября 2013 года Чемпионат ФНЛ "Арсенал" – "Газовик" 2:0 3 марта 2015 года 1/4 Кубка России "Арсенал" – "Газовик" 0:1 10 августа 2015 года Чемпионат ФНЛ "Арсенал" – "Газовик" 0:3 29 ноября 2015 года Чемпионат ФНЛ "Газовик" – "Арсенал" 4:1 22 августа 2016 года Чемпионат РФПЛ "Арсенал" – "Оренбург" 0:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Перед уходом на зимние каникулы команда Роберта Евдокимова потерпела три "сухих" поражения с общим счетом 0:6 и не знает побед с 31 октября, когда были обыграны "Крылья Советов" (1:0).

"Арсенал" не побеждал в премьер-лиге на чужом поле с апреля 2015 года, когда выиграл в Перми у "Амкара" (1:0). С тех пор "оружейники" провели 13 выездных матчей (=4-9).

ЦИТАТЫ

Михаил КЕРЖАКОВ, вратарь "Оренбурга":

– В первую очередь, это разница в общении между игроками и тренером – в "Оренбурге" оно более неформальное, свободное. Евдокимов всегда говорит с нами напрямую и, можно сказать, на языке футболистов. Поэтому легко общаться. Все-таки, когда тренер намного старше, субординацию не просто соблюдаешь, она умножается психологически, и, к примеру, мне никогда не приходит в голову пошутить на тренировке с коучем. А с Евдокимовым на протяжении всей тренировки мы постоянно в контакте, он поддерживает настроение.

Сергей КИРЬЯКОВ, главный тренер "Арсенала":

– Наши ряды пополнили игроки высокого уровня. Большинство выступало или выступает за свои национальные команды, имеет еврокубковый опыт. Времени на подготовку было достаточно. Считаю, на 90 процентов мы готовы. Все полны решимости выполнить главную задачу – сохранить место в премьер-лиге. Потенциала тех, кого мы сейчас презентуем, должно хватить. Готовимся к "Оренбургу". Соперник сложный, не рискует, ждет чужих ошибок. Наша цель – не допустить их.