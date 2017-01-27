15:57 27 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Брызгалов сменит "Терек" на "Анжи"

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Защитник "Терека" Сергей Брызгалов продолжит карьеру в "Анжи", сообщает Sportbox.ru. Клубы уже договорились о его переходе. Об условиях сделки не сообщается. За грозненцев 24-летний защитник провел в нынешнем сезоне 4 матча.

Кроме того, согласно источнику, продолжит выступление за "Анжи" нападающий Филипп Будковский, вновь арендованный у "Шахтера". На аналогичных условиях в команду Александра Григоряна перейдет защитник "Динамо" Виталий Дьяков, в первой части сезона выступавший за "Томь".

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Дополнительная информация

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/spbnews_NI711903_Eks_spartakovec_Bryzgalov_perehodit_iz_Tereka_v_Anzhi

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