Брызгалов сменит "Терек" на "Анжи"

Защитник "Терека" Сергей Брызгалов продолжит карьеру в "Анжи", сообщает Sportbox.ru. Клубы уже договорились о его переходе. Об условиях сделки не сообщается. За грозненцев 24-летний защитник провел в нынешнем сезоне 4 матча.

Кроме того, согласно источнику, продолжит выступление за "Анжи" нападающий Филипп Будковский, вновь арендованный у "Шахтера". На аналогичных условиях в команду Александра Григоряна перейдет защитник "Динамо" Виталий Дьяков, в первой части сезона выступавший за "Томь".