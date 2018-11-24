Британское издание включило матч "Спартака" в чисто наиболее интригующих событий уик-энда

Известное британское издание FourFourTwo в своем традиционном превью футбольного уик-энда включило матч 15-го тура российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Крыльями Советов" в число наиболее интригующих событий. Всего авторами было отобрано восемь противостояний, на которые любителям футбола стоит обратить внимание.

– "Спартак" переживает очень насыщенные дни, – говорится в описании встречи. – Он сенсационно проиграл последние четыре домашних матча в лиге – это случилось с клубом впервые. Три поражения из этой серии случились при Массимо Каррере, который был уволен. Однако многие фанаты по-прежнему очень любят итальянца, который привел "Спартак" к неожиданному титулу в 2017 году. На трибунах проходят протесты.

И теперь новый главный тренер Олег Кононов дебютирует в матче со скромной командой из Самары. Еще одно домашнее поражение осложнило бы его жизнь.

Среди других интригующих событий уик-энда издание отметило матчи между "Атлетико" и "Барселоной" в Испании, "Вест Хэмом" и "Манчестер Сити" в Англии, "Баварией" и "Фортуной" в Германии, "Удинезе" и "Ромой" в Италии, ПСВ и "Херенвеном" в Голландии, "Амьеном" и "Марселем" во Франции, а также между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" в финале Кубка Либертадорес.