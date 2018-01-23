Бразильцев не будет на заседании комитета РФС по этике по делу Джикии

Как стало известно "СЭ", игроки "Спартака" не будут присутствовать на заседании комитета РФС по этике по делу защитника Георгия Джикии и твита о шоколадках. Бразильцы Луиз Адриану, Педро Роша и Фернанду готовятся ко второму сбору красно-белых, который начнется в Испании 25 января.

Напомним, на первом сборе "Спартака" в ОАЭ Джикия вел аккаунт клуба и в одном из постов опубликовал видео, в котором он говорил про бразильцев: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Позднее запись была удалена, а "Спартак" принес извинения.

Заседание комитета РФС по этике пройдет сегодня.

Как могут наказать Джикию? Отвечают члены комитета по этике