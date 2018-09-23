Брайн Идову разобрал игру "Локо" с "Зенитом". И ждет подсказки Семина

Защитник "Локомотива" ​Брайн Идову прокомментировал первый тайм восьмого тура чемпионата России против "Зенита". После первых 45 минут счет 1:1.

- Соперник хорошо действует через фланги, создают там численное преимущество, исполняя качественные кроссы. В середине тайма мы перестроились и стало полегче, хотя игра и раскрылась, - сказал Идову в эфире телеканала "Матч Премьер". - Обе команды стараются быстро выбегать в атаку. Нам стало полегче, когда мы переустроились, начав давить. Пока вратари хорошо играют. Во втором тайме нам тренер подскажет как играть, чтобы не давать пространства "Зениту".