Братья Березуцкие и Игнашевич - в старте ЦСКА на матч с "Арсеналом"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с "Арсеналом". С первых минут на поле выйдут Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич.

Полностью состав армейцев выглядит следующим образом: Помазун, Набабкин, А.Березуцкий, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Гордюшенко, Кучаев, Ионов, Оланаре, Витинью.

Отметим, что в заявку на матч включены всего три запасных игрока - Овчинников, Хосонов и Жамалетдинов.

Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Арсенал"