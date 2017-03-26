Братья Березуцкие и Игнашевич - в старте ЦСКА на матч с "Арсеналом"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с "Арсеналом". С первых минут на поле выйдут Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич.
Полностью состав армейцев выглядит следующим образом: Помазун, Набабкин, А.Березуцкий, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Гордюшенко, Кучаев, Ионов, Оланаре, Витинью.
Отметим, что в заявку на матч включены всего три запасных игрока - Овчинников, Хосонов и Жамалетдинов.
Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.
Трансляция матча ЦСКА - "Арсенал"
В запасе только три молодых - Овчинников, Хосонов и Жамалетдинов pic.twitter.com/CEjHK3yKsq– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 26 марта 2017 г.