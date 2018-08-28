Борис Игнатьев: "Енисей" по праву взял свои три очка"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча 5-го тура чемпионата России "Енисей" – "Крылья Советов" (1:0). Для команды из Красноярска эта победа стала первой в истории в премьер-лиге.

– Это был матч двух "заклятых друзей" Аленичева и Тихонова, которые сейчас возглавляют две эти команды, – цитируют "Известия" Игнатьева. – "Енисей" по праву взял свои три очка – они выглядели гораздо увереннее, "Крылья" огрызались, но беззубо. Самарцев подвело удаление. На мой взгляд, оно было совсем необязательным, игроку надо было сдерживать себя.