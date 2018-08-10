"Бордо" рассчитывает арендовать Дзюбу до конца сезона

Как стало известно "СЭ", "Бордо" в ближайшее время сделает официальное предложение "Зениту" по Артему Дзюбе. Французский клуб рассчитывает взять 29-летнего игрока в аренду до конца сезона.

Сегодня France Football сообщил, что "Бордо" ищет мощного форварда и вариант с Дзюбой является приоритетным. По информации "СЭ", к игроку ранее проявляли интерес китайские клубы "Шанхай Шеньхуа" и "Гуанчжоу Фули".

196-сантиметровый нападающий в двух стартовых турах Российской премьер-лиги забил два гола и сделал одну результативную передачу.

В составе сборной России​ на чемпионате мира-2018 Дзюба произвел фурор – в пяти матчах забил три мяча и сделал две голевые передачи.

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