Болельщики "Урала" признали Евсеева лучшим игроком в октябре

Фанаты "Урала" признали полузащитника Алексея Евсеева лучшим футболистом команды в октябре, информирует официальный сайт клуба. Второе место в голосовании занял нападающий Эрик Бикфалви, третье – хавбек Николай Димитров. Сообщается, что Евсеев победил с ощутимым преимуществом, он получит традиционных вязаных шмелей от болельщиков.



На победу также претендовали Денис Кулаков, Алексей Евсеев, Петрюс Бумаль, Ярослав Годзюр и Никита Чернов.

Напомним, что Евсеев забил по голу в матчах 14-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:0) и 15-го тура против "Амкара" (1:1).