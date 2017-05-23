Болельщики "Спартака" нанесли ущерб стадиону "Арсенала" на сумму, которая близка к миллиону рублей

Пресс-атташе "Арсенала" Евгений Овсянников на своей странице в Твиттере сообщил о том, что сумма ущерба, нанесенная болельщиками "Спартака" стадиону, близка к одному миллиону рублей.
После матча 30-го тура чемпионата России фанаты красно-белых выбежали на поле. Они поломали ворота и повредили систему подогрева поля. Кроме того, выломаны кресла в одном из фан-секторов.
Ранее сообщалось, что туляки из-за поломки подогрева поля будут вынуждены заменить часть газона. При этом Овсянников заверил, что стадион будет готов принять стыковой матч с "Енисеем", который пройдет 28 мая.
#Тула Сумма ущерба после вандалов - прибл. 1 млн руб, подсчет ведется. Но газон к матчу 28 мая @pfc_arsenal vs @FCEnisey будет в порядке. pic.twitter.com/jphRVlTFQY– Евгений Овсянников (@gekasport) 23 мая 2017 г.
lexxxus
Как удобно всё валить на Спартак. А ничего что больше половины спартаковских болельщиков ушли сразу после третьего гола??? На поле вылез весь оставшийся стадион, включая пенсионеров, местных алкашей, мам с детьми и прочее
17:12