Болельщики "Спартака" нанесли ущерб стадиону "Арсенала" на сумму, которая близка к миллиону рублей

Пресс-атташе "Арсенала" Евгений Овсянников на своей странице в Твиттере сообщил о том, что сумма ущерба, нанесенная болельщиками "Спартака" стадиону, близка к одному миллиону рублей.

После матча 30-го тура чемпионата России фанаты красно-белых выбежали на поле. Они поломали ворота и повредили систему подогрева поля. Кроме того, выломаны кресла в одном из фан-секторов.

Ранее сообщалось, что туляки из-за поломки подогрева поля будут вынуждены заменить часть газона. При этом Овсянников заверил, что стадион будет готов принять стыковой матч с "Енисеем", который пройдет 28 мая.