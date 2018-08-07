Болельщики "Ростова" признали Паршивлюка лучшим игроком матча с ЦСКА

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк был признан лучшим игроком встречи 2-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0) по версии болельщиков дончан. 29-летний россиянин стал автором единственного гола в этой встрече.

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Сергей Паршивлюк – лучший игрок матча с ЦСКА



На официальном сайте клуба завершилось голосование, в котором болельщики нашего клуба выбирали лучшего игрока "Ростова" в матче против ЦСКА.



Победителем стал защитник желто-синих Сергей Паршивлюк. pic.twitter.com/k1AMS5kS60 – Football Club Rostov (@rostovfc) 7 августа 2018 г.

Паршивлюк выступает за "Ростов" с 2017 года. В текущем сезоне он принял участие в 2 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.