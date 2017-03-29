Болельщики "Партизана" заверили, что непричастны к нападению на фанатов "Спартака"

Болельщики "Партизана" выступили с обращением о том, что они непричастны к нападению на фанатов "Спартака" после товарищеского матча с "Црвеной Звездой" в Белграде. Отмечается, что ни один серб не посмел бы ткнуть ножом русского человека.

Напомним, после встречи в Белграде трех болельщиков красно-белых доставили в больницу с ножевыми ранениями. Двое из них были в тяжелом состоянии, но сейчас они уже идут на поправку.

Для тех, кто не знает, перед игрой в Сербии двоих фанатов "Спартака" порезали ножом, – приводит "Фратрия" сообщение болельщиков "Партизана". – Оба с ножевыми ранениями были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Версия: нападение фанатов "Партизана". Нам лично и многим другим людям, болеющим за черно-белых, неприятно читать различные желтые СМИ, которые приписывают фанатам "Партизана" это зверское избиение и поножовщину.



У нас есть правило негласное в движении – братский русский народ не трогать, даже если он болеет не за ЦСКА. Так как в первую очередь мы братья по вере и по духу, и цвета этому не преграда. А вот многие СМИ думают, что Гробари совершили это варварство. Знайте одно, мы помним и чтим то, что вы, великий русский народ, сделали для нас, и поверьте, ни один серб не ткнет ножом в брата из-за цвета шарфа, какого бы он цвета ни был. Знайте, что Гробари к этой теме не имеют никакого отношения. В настоящее время мы начали сбор средств как за уже проведенное лечение, так и на предстоящее для фанатов "Спартака".



​P.S. Парни КБ, здоровья вам крепкого, держитесь.