14:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики "Партизана" заверили, что непричастны к нападению на фанатов "Спартака"

0
0
0
0
7

Болельщики "Партизана" выступили с обращением о том, что они непричастны к нападению на фанатов "Спартака" после товарищеского матча с "Црвеной Звездой" в Белграде. Отмечается, что ни один серб не посмел бы ткнуть ножом русского человека.

Напомним, после встречи в Белграде трех болельщиков красно-белых доставили в больницу с ножевыми ранениями. Двое из них были в тяжелом состоянии, но сейчас они уже идут на поправку.

Для тех, кто не знает, перед игрой в Сербии двоих фанатов "Спартака" порезали ножом, – приводит "Фратрия" сообщение болельщиков "Партизана". – Оба с ножевыми ранениями были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Версия: нападение фанатов "Партизана". Нам лично и многим другим людям, болеющим за черно-белых, неприятно читать различные желтые СМИ, которые приписывают фанатам "Партизана" это зверское избиение и поножовщину.

У нас есть правило негласное в движении – братский русский народ не трогать, даже если он болеет не за ЦСКА. Так как в первую очередь мы братья по вере и по духу, и цвета этому не преграда. А вот многие СМИ думают, что Гробари совершили это варварство. Знайте одно, мы помним и чтим то, что вы, великий русский народ, сделали для нас, и поверьте, ни один серб не ткнет ножом в брата из-за цвета шарфа, какого бы он цвета ни был. Знайте, что Гробари к этой теме не имеют никакого отношения. В настоящее время мы начали сбор средств как за уже проведенное лечение, так и на предстоящее для фанатов "Спартака".

P.S. Парни КБ, здоровья вам крепкого, держитесь.

Дополнительная информация

http://fratria.ru/news/2017/03/29/obrashhenie_fanatov_partizana_k_bolelshhikam_spartaka/

0
0
0
0
7
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

bep77

serzheo, понятно, о чём ты, но... В Верхней Саксонии (это Дрезден, если что) пропиндосы, если есть, составят ничтожное меньшинство. Там в основном люди ностальгируют по ГДР. А англо-натовские бредни, особенно в лице афгано-ливийских нелегалов, их сильно напрягают.

15:33

Finrod

Молодцы!!!

15:30

Pretender

Риспект!

15:26

serzheo

Саксонские провокации не удивляют. Было и так понятно, чьих лап это дело.

15:08

Levbereg

Если сербские фанаты - наследники четников, найдут тех, кто порезал русских ребят, то суды наверняка уже не понадобятся.

14:54

jаhlexx

Красавцы. Это было понятно и так, провокация албанских укро-пиндосов.

14:51

foreverCSKAforever

Респект!

14:49

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...