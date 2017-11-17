Болельщики "Динамо": "В сети появилась видеозапись гола Погребняка, сделанная из космоса"

Болельщики "Динамо" с иронией восприняли новость о голах Павла Погребняка за молодежную команду бело-голубых. 34-летний футболист отметился дублем в игре с молодежкой "Ахмата" (4:4). последний раз форвард поражал ворота соперника – 25 октября 2015 года, то есть почти два года назад.
"В сети появилась видеозапись гола Погребняка, сделанная из космоса", – написали в Твиттере сообщества фанатов "Динамо", приложив гифку падающего метеорита.
В Сети появилась видеозапись гола Погребняка, сделанная из космоса pic.twitter.com/rOuWDSoJgo– Fcdin.com (@fcdincom) 17 ноября 2017 г.
shpasic
снимал, видимо, Слуцкий
19:34
баламошка
Нормуль)
18:44