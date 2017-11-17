Болельщики "Динамо": "В сети появилась видеозапись гола Погребняка, сделанная из космоса"

Болельщики "Динамо" с иронией восприняли новость о голах Павла Погребняка за молодежную команду бело-голубых. 34-летний футболист отметился дублем в игре с молодежкой "Ахмата" (4:4). последний раз форвард поражал ворота соперника – 25 октября 2015 года, то есть почти два года назад.

"В сети появилась видеозапись гола Погребняка, сделанная из космоса", – написали в Твиттере сообщества фанатов "Динамо", приложив гифку падающего метеорита.