18:39 | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Динамо": "В сети появилась видеозапись гола Погребняка, сделанная из космоса"

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Болельщики "Динамо" с иронией восприняли новость о голах Павла Погребняка за молодежную команду бело-голубых. 34-летний футболист отметился дублем в игре с молодежкой "Ахмата" (4:4). последний раз форвард поражал ворота соперника – 25 октября 2015 года, то есть почти два года назад.

"В сети появилась видеозапись гола Погребняка, сделанная из космоса", – написали в Твиттере сообщества фанатов "Динамо", приложив гифку падающего метеорита.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

снимал, видимо, Слуцкий

19:34

баламошка

Нормуль)

18:44