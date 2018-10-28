Болельщики ЦСКА пригласили пострадавших в Риме на фан-сектор

Болельщики ЦСКА перед матчем 12-го тура чемпионата России с "Краснодаром" вывесили на фан-трибуне за воротами армейцев два баннера. Фото "СЭ"

Болельщики ЦСКА перед матчем 12-го тура чемпионата России с "Краснодаром" вывесили на фан-трибуне за воротами армейцев два баннера, по всей видимости, посвященных пострадавших в Риме болельщикам. На первом полотне написано "Ребята, здоровья", на втором – "Ждем на секторе".

Напомним, во вторник перед матчем Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА (3:0) на станции "Репубблика" вышел из строя эскалатор. Механизм при спуске резко ускорил движение, что привело к давке, панике и серьезным ранениям.

В результате ЧП около 20 россиян получили травмы разной степени тяжести, 16 из них были госпитализированы. (Александр Рогулев) (Александр Рогулев)

​