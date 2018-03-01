Болельщик "Спартака" Лавров пожелал "Арсеналу" выйти в еврокубки

Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал тульскому "Арсеналу" выйти в еврокубки по итогам чемпионата России. Министр – давний болельщик "Спартака" и регулярно, если позволяет график, посещает игры команды.
– Учитывая, что послезавтра возобновляется чемпионат России по футболу, – мы знаем, какое место занимает тульский Арсенал, он реально борется, – я желаю всяческих успехов (в борьбе) за выход в еврокубки. То есть и футбол станет международным вкладом Тульской области в продвижении наших достижений, – приводит "Р-Спорт" слова Лаврова.
"Арсенал" после 20 туров чемпионата России идет на 10-м месте, отставая от зоны еврокубков на 10 очков.
frisovasiliyy
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02:07
Бу-га-га!
Великий КлуП, никак, в еврокубках разочаровал?))) Чё эта?)))
21:45 1 марта
Вопреки
Вот так распределяются места на пьедестале в российском футболе... В прошлом году, после подобных пожеланий Лаврова, МУТКО взял под козырек и чемпионом стал, любимый клуб главы МИДа, федуновский Спартак", а Лукойл еще и долги РФС погасил. Надо понимать и сейчас произойдет то же самое, но уже с Арсеналом, который, как в прошлом сезоне спартаковских, начнут тащить в еврозону ? Ждем...с - МУТКО ведь нас заверял, что у нас чемпионат НУ ОЧЕНЬ "ЧЕСТНЫЙ".
21:05 1 марта
Don
Millwall82, правильно он про таких как ты сказал: "Дебилы, бл....")
20:56 1 марта
П_о_в_а_р
Если Дзюба и Сергей Викторыч с нами то кто против нас?!!)) Отлично.
20:38 1 марта
баламошка
Millwall82 Скоро, очень скоро, ты убежишь на Запад, и будешь жаловаться, какие же русские варвары.//////////Бугага)) Он ещё и Спартак со всеми болельщиками прихватит. Тока побежим мы не на поганый Запад, а на Мальдивы какие-нибудь. Будем оттуда вам кожуру кокосовую присылать и прочие райские объедки, чтоб сильно по нам не скучали)
19:39 1 марта
Millwall82
Скоро, очень скоро, ты убежишь на Запад, и будешь жаловаться, какие же русские варвары.
19:22 1 марта
wako28
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
19:18 1 марта
genik
На 1ё0 месте?! Ребят-журналисты, вы хоть у себя справа таблицу посмотрели!!!
18:45 1 марта
баламошка
Троллит Чубу)
18:31 1 марта