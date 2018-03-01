18:24 1 марта | Футбол — РФПЛ

Болельщик "Спартака" Лавров пожелал "Арсеналу" выйти в еврокубки

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Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал тульскому "Арсеналу" выйти в еврокубки по итогам чемпионата России. Министр – давний болельщик "Спартака" и регулярно, если позволяет график, посещает игры команды.

– Учитывая, что послезавтра возобновляется чемпионат России по футболу, – мы знаем, какое место занимает тульский Арсенал, он реально борется, – я желаю всяческих успехов (в борьбе) за выход в еврокубки. То есть и футбол станет международным вкладом Тульской области в продвижении наших достижений, – приводит "Р-Спорт" слова Лаврова.

"Арсенал" после 20 туров чемпионата России идет на 10-м месте, отставая от зоны еврокубков на 10 очков.

Турнирная таблица чемпионата России

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180301/1133476082.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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frisovasiliyy

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog

02:07

Бу-га-га!

Великий КлуП, никак, в еврокубках разочаровал?))) Чё эта?)))

21:45 1 марта

Вопреки

Вот так распределяются места на пьедестале в российском футболе... В прошлом году, после подобных пожеланий Лаврова, МУТКО взял под козырек и чемпионом стал, любимый клуб главы МИДа, федуновский Спартак", а Лукойл еще и долги РФС погасил. Надо понимать и сейчас произойдет то же самое, но уже с Арсеналом, который, как в прошлом сезоне спартаковских, начнут тащить в еврозону ? Ждем...с - МУТКО ведь нас заверял, что у нас чемпионат НУ ОЧЕНЬ "ЧЕСТНЫЙ".

21:05 1 марта

Don

Millwall82, правильно он про таких как ты сказал: "Дебилы, бл....")

20:56 1 марта

П_о_в_а_р

Если Дзюба и Сергей Викторыч с нами то кто против нас?!!)) Отлично.

20:38 1 марта

баламошка

Millwall82 Скоро, очень скоро, ты убежишь на Запад, и будешь жаловаться, какие же русские варвары.//////////Бугага)) Он ещё и Спартак со всеми болельщиками прихватит. Тока побежим мы не на поганый Запад, а на Мальдивы какие-нибудь. Будем оттуда вам кожуру кокосовую присылать и прочие райские объедки, чтоб сильно по нам не скучали)

19:39 1 марта

Millwall82

Скоро, очень скоро, ты убежишь на Запад, и будешь жаловаться, какие же русские варвары.

19:22 1 марта

wako28

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

19:18 1 марта

genik

На 1ё0 месте?! Ребят-журналисты, вы хоть у себя справа таблицу посмотрели!!!

18:45 1 марта

баламошка

Троллит Чубу)

18:31 1 марта

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