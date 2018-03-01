Болельщик "Спартака" Лавров пожелал "Арсеналу" выйти в еврокубки

Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал тульскому "Арсеналу" выйти в еврокубки по итогам чемпионата России. Министр – давний болельщик "Спартака" и регулярно, если позволяет график, посещает игры команды.

– Учитывая, что послезавтра возобновляется чемпионат России по футболу, – мы знаем, какое место занимает тульский Арсенал, он реально борется, – я желаю всяческих успехов (в борьбе) за выход в еврокубки. То есть и футбол станет международным вкладом Тульской области в продвижении наших достижений, – приводит "Р-Спорт" слова Лаврова.

"Арсенал" после 20 туров чемпионата России идет на 10-м месте, отставая от зоны еврокубков на 10 очков.

Турнирная таблица чемпионата России