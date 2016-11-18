Бибрас Натхо: "Последний месяц мы испытываем проблемы, но это футбол"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в преддверии игры 14-го тура чемпионата России против "Арсенала" высказал мнение, что в последнее время туляки стали выступать лучше. Матч начнется сегодня в 19.00 по московскому времени.

– Будет очень тяжелая игра, – цитирует пресс-служба ЦСКА Натхо. – Я видел последние матчи "Арсенала", они хорошо играют, к тому же погода сейчас все усложняет. В игре с "Амкаром" все видели, как тяжело играть в таких условиях. Но нам надо набирать очки. Последний месяц мы испытываем проблемы, было много травмированных, и нам не слишком везло. Но это футбол. В нынешней ситуации нам надо быть сильными и делать все возможное, чтобы набрать максимум очков.

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА