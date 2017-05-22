Безбородов, Лапочкин, Сельдяков и Егоров назначены на стыковые матчи

Назначены арбитры и инспекторы на стыковые матчи между клубами РФПЛ и ФНЛ сезона-2016/17. В стыковых матчах сыграют "Енисей" – "Арсенал" и "Оренбург" – "СКА-Хабаровск".

Первые матчи пройдут 25 мая, ответные – 28-го.

25 мая (четверг)

"Енисей" – "Арсенал": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

"СКА-Хабаровск" – "Оренбург": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

28 мая (воскресенье)

"Арсенал" – "Енисей": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

"Оренбург" – "СКА-Хабаровск": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).