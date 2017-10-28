Беспощадный российский футбол. Как играли молодежки "Амкара" и "Урала"

Матч 15-го тура молодежного первенства премьер-лиги между "Амкаром" и "Уралом" прошел в тяжелых погодных условиях. На Пермь обрушился сильный снегопад, все поле стадиона оказалось засыпано, однако встреча продолжилась. Итоговый счет - 5:1 в пользу пермской команды.
"Беспощадный российский футбол", - прокомментировал происходящее Твиттер "Урала". "Футбол по-пермски", - отметили в Твиттере "Амкара".
35 - Вот в таких условиях сейчас играют команды. #АмкарМУралМ pic.twitter.com/jirgDwdKvK– FC Amkar (@fc_amkar) 28 октября 2017 г.
#АмкарМУРалМ pic.twitter.com/H02bbSOeS2– FC Amkar (@fc_amkar) 28 октября 2017 г.
Футбол по-пермски #АмкарМУралМ первый тайм pic.twitter.com/Ay1oXuIqnj– FC Amkar (@fc_amkar) 28 октября 2017 г.
Беспощадный российский футбол ⚽#АмкарМУралМ pic.twitter.com/50ElkNaKO8– ФК Урал (@FCURAL) 28 октября 2017 г.
Кто смотрит трансляцию, что скажете об игре? pic.twitter.com/o7iFm4Azs3– ФК Урал (@FCURAL) 28 октября 2017 г.
Заканчивается второй тайм матча #АмкарМУралМ. Уступаем 1-5. Конечно, не из-за снегопада 😞 pic.twitter.com/pEvUc5W8TS– ФК Урал (@FCURAL) 28 октября 2017 г.
Крупно проигрываем в Перми в матче молодежного первенства. pic.twitter.com/HrtmiL8iMd– ФК Урал (@FCURAL) 28 октября 2017 г.
Всё. Матч завершен уверенной победой пермяков со счетом 5-1! #АмкарМУралМ #ГордостьУрала pic.twitter.com/oB2hWJSyE3– FC Amkar (@fc_amkar) 28 октября 2017 г.
ВИДЕО МАТЧА
баламошка
Зато тепловой удар не получат.
16:11
lavric999
Хоть бы кто из игроков прикололся, в перерыве, например, взял клюшку и вышел с ней на футбольное поле)) Руководителям РФС привет из солнечной Перми!
15:53