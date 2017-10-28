15:50 | Футбол — РФПЛ

Беспощадный российский футбол. Как играли молодежки "Амкара" и "Урала"

Сегодня. Пермь. Матч молодежных команд "Амкара" и "Урала" прошел в таких условиях. Фото Твиттер ФК "Урал"
Сегодня. Пермь. Матч молодежных команд "Амкара" и "Урала" прошел в таких условиях. Фото Твиттер ФК "Урал"
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Матч 15-го тура молодежного первенства премьер-лиги между "Амкаром" и "Уралом" прошел в тяжелых погодных условиях. На Пермь обрушился сильный снегопад, все поле стадиона оказалось засыпано, однако встреча продолжилась. Итоговый счет - 5:1 в пользу пермской команды.

"Беспощадный российский футбол", - прокомментировал происходящее Твиттер "Урала". "Футбол по-пермски", - отметили в Твиттере "Амкара".

ВИДЕО МАТЧА

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Зато тепловой удар не получат.

16:11

lavric999

Хоть бы кто из игроков прикололся, в перерыве, например, взял клюшку и вышел с ней на футбольное поле)) Руководителям РФС привет из солнечной Перми!

15:53