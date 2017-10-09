Березуцкий и Дзагоев не сыграют с "Краснодаром", участие Головина и Вернблума находится под вопросом

ЦСКА на своем официальном сайте сообщил о футболистах, которые продолжают восстановление после полученных травм. Как сообщал "СЭ", защитник Василий Березуцкий и полузащитник Алан Дзагоев пропустят матч 13-го тура чемпиноната России с "Краснодаром" и будут восстанавливаться в Москве.

Отмечается, что решение по участию в матче полузащитников Александра Головина и Понтуса Вернблума будет принято медицинским и тренерским штабами накануне игры. Александр Макаров, летом перенесший операцию на голеностопе, недавно приступил к беговым упражнениям.