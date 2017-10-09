Березуцкий и Дзагоев не сыграют с "Краснодаром", участие Головина и Вернблума находится под вопросом

ЦСКА на своем официальном сайте сообщил о футболистах, которые продолжают восстановление после полученных травм. Как сообщал "СЭ", защитник Василий Березуцкий и полузащитник Алан Дзагоев пропустят матч 13-го тура чемпиноната России с "Краснодаром" и будут восстанавливаться в Москве.
Отмечается, что решение по участию в матче полузащитников Александра Головина и Понтуса Вернблума будет принято медицинским и тренерским штабами накануне игры. Александр Макаров, летом перенесший операцию на голеностопе, недавно приступил к беговым упражнениям.
Напомним, 35-летний защитник травмировал икроножную мышцу в матче 12-го тура чемпионата страны против "Уфы" (0:0). Также в этой встрече получили повреждения полузащитники армейцевПонтус Вернблум и Александр Головин. Перед игрой с уфимцами стало известно о травме еще одного хавбека ЦСКА Алана Дзагоева.
Гостевая встреча с "Краснодаром" состоится в субботу, 14 октября, и начнется в 19.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/novosti-meditsinskogo-shtaba-0910/
- Алан Дзагоев
- Василий Березуцкий
- ЦСКА (футбол)
- Краснодар
- Понтус Вернблум
- Александр Головин (футбол)
- Александр Макаров