Василий Березуцкий не сыграет с "Краснодаром"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий пропустит матч 13-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" из-за травмы икроножной мышцы. При этом не исключается его участие в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем".

– Василий Березуцкий точно пропустит матч с "Краснодаром", – сказал врач ЦСКА Шагабутдин Керимов. – Что касается матча с "Базелем" – о возможности участия будем смотреть непосредственно перед игрой

Гостевая встреча с "Краснодаром" состоится в субботу, 14 октября, и начнется в 19.00 по московскому времени. Дома с "Базелем" армейцы сыграют в среду, 18 октября, матч начнется в 21.45. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, 35-летний защитник травмировал икроножную мышцу в матче 12-го тура чемпионата страны против "Уфы" (0:0). Также в этой встрече получили повреждения полузащитники армейцев Понтус Вернблум и Александр Головин. Перед игрой с уфимцами стало известно о травме еще одного хавбека ЦСКА Алана Дзагоева.