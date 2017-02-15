10:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бабаев прибыл на сбор ЦСКА и продлил контракт с Жамалетдиновым

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Суббота. Кампоамор. ЦСКА - "Волен" - 3:0. В атаке Тимур ЖАМАЛЕТДИНОВ.Русский Суарес. Новый бомбардир ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прибыл на сборы армейцев в Кампоаморе, сообщает официальный сайт клуба. Он планирует пообщаться с представителями тренерского штаба армейцев и футболистами, а также посетить контрольный матч против "Картахены". Кроме того, был продлен контракт с нападающим Тимуром Жамалетдиновым. Ранее в СМИ появилась информация, что зарплата футболиста, не сыгравшего еще ни одного матча в чемпионате России, увеличится в 4 раза. 

В составе первой команды ЦСКА Жамалетдинов провел один матч - в Кубке России против “Енисея” (1:2). В молодежном первенстве-2016/17 он с 12 мячами лидирует в споре бомбардиров, а также является лучшим бомбардиром ЦСКА в юношеской Лиге чемпионов сезона-2016/17 наряду с Федором Чаловым (по 5 мячей). 

Этой зимой форвард работает на сборах с основой и уже забил 2 гола в контрольных поединках - в ворота "Волена" (3:0) и "Пяста" (2:0).

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/roman-babaev-pribyl-na-sbor-pfk-cska-1/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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71

Вот это правильно. Он еще должен свиней дуплить)

10:41

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