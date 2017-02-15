Бабаев прибыл на сбор ЦСКА и продлил контракт с Жамалетдиновым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прибыл на сборы армейцев в Кампоаморе, сообщает официальный сайт клуба. Он планирует пообщаться с представителями тренерского штаба армейцев и футболистами, а также посетить контрольный матч против "Картахены". Кроме того, был продлен контракт с нападающим Тимуром Жамалетдиновым. Ранее в СМИ появилась информация, что зарплата футболиста, не сыгравшего еще ни одного матча в чемпионате России, увеличится в 4 раза.

В составе первой команды ЦСКА Жамалетдинов провел один матч - в Кубке России против “Енисея” (1:2). В молодежном первенстве-2016/17 он с 12 мячами лидирует в споре бомбардиров, а также является лучшим бомбардиром ЦСКА в юношеской Лиге чемпионов сезона-2016/17 наряду с Федором Чаловым (по 5 мячей).

Этой зимой форвард работает на сборах с основой и уже забил 2 гола в контрольных поединках - в ворота "Волена" (3:0) и "Пяста" (2:0).