Азмун рассказал, чего ему не хватает в Казани

Нападающий сборной Ирана и "Рубина" Сердар Азмун в интервью RT отметил, что в Казани ему не хватает друзей. По его словам, по определенным причинам ему не со всеми удается часто видеться.

– Чего вам не хватает в Казани больше всего?

– Друзей. Почти все они остались в Иране. В России я обрел новых, но от этого старых любить меньше не стал. Хотелось бы видеться с ними гораздо чаще.

– Ходят слухи, что порой вас навещают по 25—30 друзей одновременно. Как вы проводите время, когда они прилетают в гости?

– Нет, эта цифра слишком завышена, их гораздо меньше. У меня есть круг ребят, отношения с которыми сложились еще до того, как я начал профессиональную карьеру во взрослом футболе – до 17 лет. Их я считаю своими истинными друзьями. К сожалению, по определенным причинам не со всеми удается часто видеться, поэтому преимущественно восполняем нехватку общения и разговариваем, делимся планами и мыслями, вспоминаем какие-то моменты.

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