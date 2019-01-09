Аяз Гулиев: "Настроение отличное, задачи на сбор "Спартака" пока не ставил"

Полузащитник Аяз Гулиев заявил, что прибыл на сбор "Спартака" в отличном настроении.

– Настроение отличное. Все хорошо, долетели нормально. Задачи на сбор пока не ставил, только прилетел, сейчас начнем тренировки, посмотрим, – передает слова Гулиева корреспондент "СЭ".

– Рады, что вернулись?

– Конечно.

"Спартак" прилетел в Дубай (ОАЭ), где будет тренироваться до 16 января, в среду.

– Я из Турции прилетел в Москву, потом полетел уже сюда. Получается, целый день в самолете, – отметил Гулиев.

22-летний Гулиев первую часть сезона-2018/19 провел в "Ростове", сыграв в 14 матчах и забив один мяч. (Александр Рогулев)

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