Артур Юсупов: "Ростов" может играть еще лучше"

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов после победы в матче 2-го тура чемпионата России над ЦСКА (1:0) отметил, что игра с армейцами получилась очень тяжелая.

– Тяжелой ли получилась игра для "Ростова"?

– Для нас, естественно, игра была тяжелая. Мы повели в начале матча, и нам приходилось действовать осторожно, больше в обороне, поэтому мы много перемещались и устали.

– "Ростов" после двух матчей набрал максимальное количество очков. Какие ощущения?

– Да пока еще рано делать какие-то выводы. Прошло всего два тура. Хорошо, что так получилось, но я думаю, что наши лучшие игры еще впереди. Несмотря на то, что мы набрали очки, нам есть к чему стремиться. Мы можем играть еще лучше и будем работать, чтобы продолжать набирать очки в дальнейшем и показывать хорошую игру. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)​