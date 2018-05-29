Артем Ребров: "Для меня уход Промеса будет потерей"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров заявил, что для него и для всей команды будет большой потерей уход голландского нападающего Квинси Промеса. Вратарь добавил, что форвард готов оспаривать обвинения экспертов в плохой результативности в его адрес на поле, и это здорово.

- Сейчас ходят разговоры об уходе Промеса - для меня это будет потеря, - рассказал в интервью ютуб-каналу "Футбольные люди" Ребров. - Иностранец приехал сюда, говорит по-русски, любит наших болельщиков, ко всем нам относится уважительно. То есть для меня лично и для команды это будет большая потеря со многих сторон.

Реакция Промеса на критику Канчельскиса? Это было в прессе. Нам он не говорил: "Что у вас за эксперты, которые начинают меня ругать?" Но по тому, как Квинси убивался на тренировках, было видно, что он переживает из-за отсутствия голов. Для него очень важно быть в "Спартаке" и помогать клубу. Мы все это видели. В команде он не позволял себе оскорблять ветеранов. А его ответ показывает, что у парня есть амбиции, он готов оспаривать слова экспертов и доказывать это на поле. Думаю, его ответ – это хорошо. Значит, есть яйца.

В завершившемся сезоне 26-летний Промес провел 38 матчей за "Спартак", отправил 21 мяч в ворота соперников и отдал 11 результативных пасов.

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