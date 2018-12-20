Артем Дзюба: "Спортсмен года? И Овечкин, и Нурмагомедов заслуживают это"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью "СЭ" назвал спортсмена 2018 года в России.

– Кто для вас спортсмен года в России?

– Трудно сказать. И Овечкин, и Нурмагомедов этого заслуживают.

– Загитова.

– Я не люблю смотреть фигурное катание, хоть и представляю, кто у нас сейчас на первых ролях – Загитова, Медведева, Туктамышева, что Медведева тренируется в Канаде, это я все знаю. Но вот Загитова выиграла, а дальше – с перепадами. А Нурмагомедов с Овечкиным, например, продолжают держать уровень. Поэтому Загитова не может у меня быть фавориткой.

Залезть на вершину нереально трудно, но удержаться на ней – вот это показатель. Поэтому я очень хочу увидеть бой Хабиба с Фергюсоном. У них четыре или пять раз не получалось подраться, то один, то другой ломались, но я очень жду его, чтобы понять, насколько Нурмагомедов великий. (Егор Бычков, Сергей Егоров)

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