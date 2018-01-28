Артем Дзюба – о Федерере: "Лучший спортсмен планеты!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем Инстаграме поздравил теннисиста Роджера Федерера с победой в турнире Большого шлема. Напомним, что швейцарец одержал 20-ю победу на турнирах "Большого шлема": 6 трофеев на Australian Open, 1 – на "Ролан Гаррос", 8 – на Уимблдоне, 5 – на US Open.Он установил рекорд среди мужчин-обладателей "шлемов" в истории.

– Лучший спортсмен планеты! 20 титул Большого шлема взят! – написал Дзюба и добавил хэштег "любимый спортсмен".