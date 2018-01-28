18:38 | Футбол — РФПЛ

Артем Дзюба – о Федерере: "Лучший спортсмен планеты!"

7

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем Инстаграме поздравил теннисиста Роджера Федерера с победой в турнире Большого шлема. Напомним, что швейцарец одержал 20-ю победу на турнирах "Большого шлема": 6 трофеев на Australian Open, 1 – на "Ролан Гаррос", 8 – на Уимблдоне, 5 – на US Open.Он установил рекорд среди мужчин-обладателей "шлемов" в истории.

– Лучший спортсмен планеты! 20 титул Большого шлема взят! – написал Дзюба и добавил хэштег "любимый спортсмен".

7
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

SergMayak

король футбола...смешно читать это таких идиотов типа ravilius777)))) неофициально королем футбола называют Пеле, учи матчасть, дилетант! а второе - в гораздо более интеллектуальном виде спорта (а иногда и более динамичном) Федерер выиграл в десятки раз больше значимых для Мира трофеев, нежели Лео или КриРо или Пеле с Марадоной...так что не воняй, придурок

20:23

Михаил Тверь

При всем глубоком уважении к Федереру странно когда игрок в футбол ставит его ниже Месси. Может он его и не видел никогда...

20:13

ravilius777

лучшее бревно в мире, головешкой думай, сказать такое во времена когда играет Король футбола всех времен, - Леонель Месси

19:05

П_о_в_а_р

Лучший спортсмен планеты - это Артём!!! З.Ы. Приезжай уже давай. Борщ остынет.

18:59

guy1984

за всю карьеру

18:52

guy1984

первый адекватный твит

18:51

баламошка

Звезда Арсенала в последнее время снова разгавкался. Принял эстафетную полочку от шоумена Кокошкина.

18:49