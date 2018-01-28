Артем Дзюба – о Федерере: "Лучший спортсмен планеты!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем Инстаграме поздравил теннисиста Роджера Федерера с победой в турнире Большого шлема. Напомним, что швейцарец одержал 20-ю победу на турнирах "Большого шлема": 6 трофеев на Australian Open, 1 – на "Ролан Гаррос", 8 – на Уимблдоне, 5 – на US Open.Он установил рекорд среди мужчин-обладателей "шлемов" в истории.
– Лучший спортсмен планеты! 20 титул Большого шлема взят! – написал Дзюба и добавил хэштег "любимый спортсмен".
SergMayak
король футбола...смешно читать это таких идиотов типа ravilius777)))) неофициально королем футбола называют Пеле, учи матчасть, дилетант! а второе - в гораздо более интеллектуальном виде спорта (а иногда и более динамичном) Федерер выиграл в десятки раз больше значимых для Мира трофеев, нежели Лео или КриРо или Пеле с Марадоной...так что не воняй, придурок
20:23
Михаил Тверь
При всем глубоком уважении к Федереру странно когда игрок в футбол ставит его ниже Месси. Может он его и не видел никогда...
20:13
ravilius777
лучшее бревно в мире, головешкой думай, сказать такое во времена когда играет Король футбола всех времен, - Леонель Месси
19:05
П_о_в_а_р
Лучший спортсмен планеты - это Артём!!! З.Ы. Приезжай уже давай. Борщ остынет.
18:59
guy1984
за всю карьеру
18:52
guy1984
первый адекватный твит
18:51
баламошка
Звезда Арсенала в последнее время снова разгавкался. Принял эстафетную полочку от шоумена Кокошкина.
18:49