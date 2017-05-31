Артем Дзюба: "Никогда не говорил, что не хочу уехать"

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба заявил, что готов уехать в европейский чемпионат. Футболист отметил, что рассмотрит конкретные предложения, и не будет мечтать, где бы хотел оказаться. В этом сезоне форвард провел 34 матча в клубных соревнованиях, забил 14 мячей и отдал 9 голевых передач.

– Кубок конфедераций это как европейские смотрины. Вы пока не планируете уезжать в Европу?

– Я никогда не говорил, что не планирую, – сказал Дзюба. – Будут предложения – буду рассматривать. А говорить, что мечтаю оказаться там-то это неправильно. Мечты мечтами, а реальность реальностью. Конкретные предложения рассмотрим. Никогда не говорил, что не хочу уехать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Полное интервью с Артемом Дзюбой