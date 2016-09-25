Артем Дзюба: "Кто, скажите, отыгрывался с нами после 0:2? Обидно"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после ничьей в гостевом матче 8-го тура чемпионата России подчеркнул, что соперник действовал очень старательно. По словам Дзюбы, питерцы сами виноваты в том, что не смогли набрать три очка, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Что сказал тренер в перерыве?

– Сказал: "Соберитесь. Соперник вернулся в игру и сейчас пойдет вперед. Нужно все свои качества продемонстрировать". Говорю же, сами себе ничью привезли.

– "Анжи" удивил?

– Хорошая команда с хорошим тренером. Очень старается. Умеет играть. Но кто, скажите, с нами после 0:2 отыгрывался? Обидно.

– Кто больше всего запомнился?

– Те, кто рядом были. Лазич, центральные защитники.

– Но они дали вам забить.

– Как мне можно не дать забить (смеется). Но многие понравились. Серега Паршивлюк. Команда в целом.