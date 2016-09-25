Артем Дзюба: "Кто, скажите, отыгрывался с нами после 0:2? Обидно"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после ничьей в гостевом матче 8-го тура чемпионата России подчеркнул, что соперник действовал очень старательно. По словам Дзюбы, питерцы сами виноваты в том, что не смогли набрать три очка, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.
– Что сказал тренер в перерыве?
– Сказал: "Соберитесь. Соперник вернулся в игру и сейчас пойдет вперед. Нужно все свои качества продемонстрировать". Говорю же, сами себе ничью привезли.
– "Анжи" удивил?
– Хорошая команда с хорошим тренером. Очень старается. Умеет играть. Но кто, скажите, с нами после 0:2 отыгрывался? Обидно.
– Кто больше всего запомнился?
– Те, кто рядом были. Лазич, центральные защитники.
– Но они дали вам забить.
– Как мне можно не дать забить (смеется). Но многие понравились. Серега Паршивлюк. Команда в целом.
ny neru
Молодцы зенитовцы! Играли здорово, но так бывает, что и при хорошей игре результат не очень. Всегда выигрывать не получается даже у Барселоны, а за 23 мяча за две недели огромнейшее спасибо! Ждем продолжения голевой феерии!
09:23 26 сентября
spetrov
Артем, а вы, судя по последним счетам, возомнили себя вершителями судеб? :) Оно понятно - хороший состав, хороший тренер, но надо ж и бодаться временами. Думаю, и ваши фанаты эту ничью воспримут как очень своевременную. :)
23:04 25 сентября