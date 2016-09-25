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Артем Дзюба: "Кто, скажите, отыгрывался с нами после 0:2? Обидно"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после ничьей в гостевом матче 8-го тура чемпионата России подчеркнул, что соперник действовал очень старательно. По словам Дзюбы, питерцы сами виноваты в том, что не смогли набрать три очка, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Что сказал тренер в перерыве?

– Сказал: "Соберитесь. Соперник вернулся в игру и сейчас пойдет вперед. Нужно все свои качества продемонстрировать". Говорю же, сами себе ничью привезли.

"Анжи" удивил?

– Хорошая команда с хорошим тренером. Очень старается. Умеет играть. Но кто, скажите, с нами после 0:2 отыгрывался? Обидно.

– Кто больше всего запомнился?

– Те, кто рядом были. Лазич, центральные защитники.

– Но они дали вам забить.

– Как мне можно не дать забить (смеется). Но многие понравились. Серега Паршивлюк. Команда в целом.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ny neru

Молодцы зенитовцы! Играли здорово, но так бывает, что и при хорошей игре результат не очень. Всегда выигрывать не получается даже у Барселоны, а за 23 мяча за две недели огромнейшее спасибо! Ждем продолжения голевой феерии!

09:23 26 сентября

spetrov

Артем, а вы, судя по последним счетам, возомнили себя вершителями судеб? :) Оно понятно - хороший состав, хороший тренер, но надо ж и бодаться временами. Думаю, и ваши фанаты эту ничью воспримут как очень своевременную. :)

23:04 25 сентября

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