Артем Дзюба: "Краневиттер - это "Маскерано на минималках", а Дриусси - молодой Агуэро"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал о своих отношениях к аргентинским легионерам питерского клуба.

– Кто самый сильный из аргентинцев?

– Каждый хорош по-своему. Краневиттер больше разрушитель, опорник, я его называю "Маскерано на минималках". Мамману до конца не могу раскусить – вроде техничный парень, хороший защитник, читает игру. Иногда выдергивается опрометчиво, потому что молодой еще, но у него хороший потенциал, раз его в сборную вызывают. У Паредеса очень хорошая правая нога, у него классные стандарты, видение поля, он не так много двигается – если бы больше двигался, вообще был бы супертопом, – но играет за счет своего интеллекта. Дриусси, повторюсь, любимчик, к нему огромная симпатия. Он как молодой Кун Агуэро, так ему и говорю. У него очень хорошее открывание, понимание футбола – он выносливый и резкий, может пробить с двух ног.

Себа – умница. Когда идет длинная передача верхом на меня, он один из немногих, кто врывается – как в сборной России есть Черышев, который всегда бежит под этот заброс на меня, и я не просто стараюсь выиграть борьбу, а вижу вбегающих людей и сбрасываю им мяч. И мне от этого гораздо легче, потому что, когда ты один, тебе приходится принимать мяч самому, а это очень тяжело, когда на тебе уже висит несколько защитников. А Дриусси умный, открывается грамотно. Если он не сбавит оборотов, будет очень сильным футболистом.

– Со стороны кажется, что у Паредеса огромный талант, но он ленится. Есть такое?

– Все его подкалывают, что он довольно ленивый парень, это правда. Но от этого ярче проявляются его индивидуальные качества, когда он на месте может развернуть соперника, отдать точную передачу. Да, не очень любит отрабатывать в обороне, хотя у него позиция опорника. Такое понимание игры – старается меньше бегать: два шага делает и пытается отобрать мяч в подкате. Это не всегда проходит, отсюда фолы, желтые, красные карточки. Заигрывается иногда. Но это в силу возраста, мне кажется. Он парень темпераментный. Все они разные: Маммана спокойный, Краневиттер жесткий, но тоже спокойный, Паредес среди них – вожак, более агрессивный, Себа – рубаха-парень, душа компании. Его все подкалывают: gordo, gordo, то есть, "толстяк". (Егор Бычков, Сергей Егоров)

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